Toyota kondigt investering van 10 miljard dollar aan in VS

Toyoda deed de aankondiging maandag tijdens een persconferentie op het autosalon van Detroit, waar de vernieuwde Camry werd voorgesteld. "De Camry is een van de redenen waarom we de afgelopen 60 jaar 22 miljard dollar investeerden in de VS en waarom we de komende vijf jaar nog eens 10 miljard zullen investeren", aldus Toyoda.

De mededeling volgt kort na het dreigement van Trump om invoertaksen te heffen op voertuigen die in Mexico geproduceerd worden, waar Toyota een nieuwe fabriek wil bouwen.

Jim Lentz, de CEO van Toyota in de VS, zou gezegd hebben dat de investeringen geen antwoord zijn op de kritiek van Trump. Ze maakten deel uit van de bedrijfsstrategie.

Zondag kondigde het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler Automobiles plannen aan om 1 miljard dollar te investeren in het merk Jeep. Die expansie kan tegen 2020 meer dan 2.000 banen opleveren in fabrieken in Michigan en Ohio.

Ook Ford ziet af van plannen voor de bouw van een productielocatie in het Mexicaanse San Luis Potosi. In de plaats daarvan gaat het merk investeren in haar bestaande fabriek in Michigan, en er 700 banen creëren.