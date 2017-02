Topmanagement Volkswagen gaat minder verdienen

De CEO van Volkswagen zal voortaan hoogstens het ronde bedrag van 10 miljoen euro per jaar mogen verdienen. Voor de andere leden van het topmanagement wordt dat maximaal 5,5 miljoen euro.

De hervorming voert niet alleen bovengrenzen in. Er is ook een aangescherpte regeling voor de bonussen. Daartegenover staat een verhoging van het vaste deel van het loon.

Het nieuwe beleid wordt al dit boekjaar van kracht.

De hoge lonen bij Volkswagen botsten op heel wat kritiek, ook in de periode voor het dieselschandaal losbrak. Zo verdiende de vorige topman, de in de nasleep van het uitstootschandaal opgestapte Martin Winterkorn, in 2011 zowat 17,5 miljoen euro. Vooral door de bonussen, als gevolg van een hogere winst, ontving Winterkorn een fors hoger loon.

In een mededeling zegt de nieuwe CEO, Matthias Müller, dat het management volledig achter de 'modernisering' van het verloningsmodel staat en instemt met een wijziging van de lopende regelingen.

Volgens Volkswagen zal de maximale reductie tegenover het vorige systeem kunnen oplopen tot 40 procent, afhankelijk van de bonussen. Volgens het Duitse persagentschap dpa zou het loon van de CEO in de periode 2011-2015 gemiddeld 40 procent gekrompen zijn tot 8,4 miljoen euro, mocht het nieuwe loonmodel in die jaren al doorgevoerd zijn.