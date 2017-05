Topman PMV: 'Wij investeren in de winnaars van morgen'

Nautinvest, Gigarant, Vinnof, Tina, ... Wie vroeger de namen afliep op de website van PMV, kon amper vermoeden wat het Vlaamse overheidsbedrijf eigenlijk doet: in geld voorzien waar het nuttig en nodig is. Want de markt doet dat niet altijd, of toch niet in haar eentje, wegens het grote risico of de zware kostprijs. Een biotechbedrijf uit de grond stampen of een stuk snelweg aanleggen, daarvoor kan je niet zomaar in het bankkantoor om de hoek terecht. Toch zijn zulke projecten onmisbaar voor onze welvaart. Daarom komt PMV tussen, met eigen middelen, geld van anderen of een combinatie daarvan.

