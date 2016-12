Toename Duitse loonkosten versnelt in derde kwartaal

Vergelijken met België en de andere EU-landen kan nog niet: Europese cijfers van Eurostat voor de periode juli-september volgen later deze maand.

Kleinere loonkloof met België

In het tweede kwartaal was de toename van de loonkost bij de Oosterburen wel goed nieuws voor de loonkloof en dus de Belgische concurrentiepositie. In het tweede kwartaal namen de loonkosten in België met 0,1 procent toe, wat minder opnieuw snel is dan in buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland, zo meldde Eurostat reeds in september. Toen was er voor Duitsland bovendien nog sprake van een toename op jaarbasis met 1,8 procent.

Door maatregelen als de indexsprong en loonmatiging is de loonhandicap van België tegenover de buurlanden de voorbije jaren gedaald. En de nieuwe wet op de looncompetitiviteit moet de marge voor toekomstige loonstijgingen beperken. De concurrentiepositie verbetert dus, al blijven de werkgevers de historische loonkloof aankaarten. Die werd opgebouwd voor 1996, het jaar van de loonnormwet.

De vakbonden - die steevast ook de hogere productiviteit van de Belgische werknemers benadrukken - hekelen dan weer dat de regering met de gewijzigde wet op de loonnorm de manoeuvreerruimte voor loonstijgingen danig beperkt. (Belga/NS)