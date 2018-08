Tijdelijke verkoopstop op verschillende automodellen door nieuwe uitstootregels

Dat schrijft De Tijd dinsdag. Fabrikanten schrappen vooral automodellen met zware motoren. Nieuwe bestellingen worden tijdelijk niet opgenomen.

Bij BMW gaat het onder meer om enkele varianten van de populaire terreinwagens X1, X2 en X5. Mercedes-Benz (Daimler) voert een verkoopstop in voor de GLE. Wie toch een gepersonaliseerde bestelling wil plaatsen, zal meerdere maanden moeten wachten. Stockwagens blijven dankzij een overgangsmaatregel doorgaans wel nog beschikbaar.

'We zitten in een typische transitiefase', zegt de autofederatie Febiac. 'De constructeurs willen af van hun stockwagens, trekken de modellen terug die commercieel niet meer interessant zijn en willen daarnaast dat alle modellen die ze in de toekomst verkopen, gehomologeerd raken. Maar die procedures lopen forse vertraging op.'