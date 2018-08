Tien jaar na de financiële crisis: 'Hoe meer banken je moet redden, hoe beter je erin wordt'

"Ik denk dat ik nu wel begrijp hoe een bank in elkaar zit", zegt Koen Van Loo. Tien jaar geleden, toen hij aan de reddingstafel van Fortis en Dexia gedropt werd, was dat anders. "Toen had ik bij wijze van spreken nog nooit een bank van dichtbij gezien."