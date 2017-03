Thomas Enders (CEO Airbus): 'Laat geen crisis onbenut'

Het nieuwe Airbus-hoofdkwartier in het Zuid-Franse Toulouse werd zo dicht mogelijk bij de startbaan van de onderneming gebouwd. Thomas Enders(57) houdt van de geur van kerosine. De zoon van een schapenhoeder is een parachutespringer en een gepassioneerd piloot. Hij was majoor bij de Bundeswehr - wat hem de bijnaam 'Major Tom' opleverde - en werkte voor het ministerie van Defensie, alvorens hij bij de vliegtuigbouwer Dasa begon. Dasa ging later op in het Duits-Franse EADS-concern, de huidige Airbus Group. Sinds 2000 zit Enders er in het bestuur, sinds 2012 is hij de enige CEO. Op het hoofdkwartier draagt hij een jeans en een rolkraagtrui. Daarmee wil hij niet in de mode zijn: op het werk loopt Enders er gewoon graag losjes bij.

