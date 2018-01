Textielindustrie: 'We blijven internationaal zwaar onder vuur liggen'

Bleef de textielomzet in 2016 nog stabiel op het peil van 2015 (er was toen sprake van 0,1% groei), voor 2017 verwacht de sector een krimp van ongeveer 2 procent ten opzichte van 2016. "Het was geen slecht jaar, maar toch minder goed dan we hadden verwacht", zegt Fa Quix, de directeur?generaal van Fedustria, de federatie van de textiel?, hout? en meubelindustrie in ons land.

