Test-Aankoop kondigt juridische stappen aan tegen Ryanair

Test-Aankoop raadt passagiers van wie de vlucht met Ryanair als gevolg van de staking geschrapt is, aan om toch een schadevergoeding te vragen via de website van de luchtvaartmaatschappij. Een claim via het daartoe voorziene formulier op de website zou dienst kunnen doen als ingebrekestelling.

Ryanair heeft donderdag nochtans bevestigd dat het geen schadevergoedingen zal betalen omdat de stakingen 'uitzonderlijke omstandigheden' zijn. Volgens Test-Aankoop kan het bedrijf bij een interne staking echter helemaal geen overmacht inroepen.

Normaal gezien moet een luchtvaartmaatschappij volgens Europese regels een schadevergoeding tussen 250 en 600 euro betalen als de annulering van een vlucht minder dan twee weken op voorhand aan de passagier gemeld wordt.

"Deze vraag tot betaling van compensatie is niet gebonden aan een deadline, passagiers kunnen tot weken na de vertraging een claim op de Ryanairwebsite indienen", zegt Test- Aankoop.

Juridische stappen

De consumentenorganisatie kondigt donderdag juridische stappen aan 'in geval de luchtvaartmaatschappij alsnog niet aan haar verplichtingen voldoet'.

.@Testaankoop kondigt juridische stappen aan nu #Ryanair beslist heeft om de #passagiers die het slachtoffer zijn van de stakingen niet te vergoeden pic.twitter.com/OczQdUbHjr — Simon November (@SNovember_TA) July 26, 2018

"We bekijken alvast welke juridische procedure het meest geschikt is om een schadevergoeding af te dwingen voor de getroffen reizigers", klinkt het.

Luchtvaartjurist Arthur Flieger treedt Test-Aankoop bij. "Als derde partijen staken, dan wordt dit beschouwd als een buitengewone omstandigheid", stelt het advocatenkantoor Flieger Law in een persbericht.

"Indien het personeel van de vliegtuigmaatschappij staakt, is de situatie evenwel anders. Het Europees Hof van Justitie heeft daarover al heel duidelijke uitspraken gedaan. In die gevallen heeft de passagier overeenkomstig verordening 261/2004 en de rechtspraak wel recht op een vergoeding", luidt het.

AirHelp, een bedrijf dat juridische steun levert aan passagiers van wie de vlucht geannuleerd is, berekende dat Ryanair voor de acht stakingsdagen in juli in totaal meer dan 33 miljoen euro aan schadevergoedingen zou moeten betalen.