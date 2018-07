Terugroepactie kost Greenyard 30 miljoen euro

De berekening omvat de kosten voor het product, transport, behandelen, opslagruimte, vernietiging, onderaanneming, lagere kostabsorptie van de fabriek en verlies van marge, luidt het. Voor algemene aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid is Greenyard verzekerd. "We hebben nog geen zicht op potentiële vorderingen voor lichamelijke of productschade", meldt het bedrijf.

Begin juli maakte Greenyard bekend dat het alle diepvriesgroenten die geproduceerd werden in zijn Hongaarse fabriek in Baja tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018 heeft teruggeroepen, wegens mogelijke besmetting met listeria.

De terugroepactie kwam er na een onderzoek van het Europese voedselagentschap EFSA, nadat de voorbije drie jaar in verschillende Europese landen negen doden waren gevallen door een besmetting met een listeriabacterie. Diezelfde stam werd ook aangetroffen in de Hongaarse fabriek van Greenyard. Behalve de negen doden, raakten ook 38 mensen ziek.

Greenyard geeft vandaag een eerste raming van de financiële impact van de terugroepactie: 30 miljoen euro. Eén derde van de kostprijs heeft een impact op de balans, twee derde op de cash. Het gaat ook om een groot deel (80 procent) niet-recurrente kosten. Greenyard beklemtoont dat het nog maar om een eerste raming gaat: "Het is op dit moment onmogelijk om een correcte inschatting te maken van de totale potentiële financiële impact van de uitbraak en de terugroepactie".

De terugroepactie is overigens nog volop bezig: producten worden teruggebracht en vernietigd. De fabriek in Hongarije werd gesloten om een grondige analyse te doen om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. "We zullen de fabriek niet heropstarten tot we tevreden zijn met de resultaten van de testen en dit in continue samenwerking met, en na raadpleging van, de lokale autoriteiten en in naleving van de Europese richtlijnen hieromtrent", klinkt het.

In samenspraak met de klanten wordt gezocht naar alternatieve bevoorrading. Er worden ook voortdurend gesprekken gevoerd met klanten, banken, toeleveranciers en telers om hen te informeren. Het bedrijf benadrukt nog 'de zaak zeer ernstig te nemen' en belooft de beleggers te informeren zodra er meer informatie beschikbaar is. "We hebben alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de voedselveiligheid te waarborgen en stellen al het mogelijke in het werk om de markt te informeren naar gelang de evolutie en zodra er meer informatie beschikbaar is", luidt het.

Het persbericht volgt een dag na de hervatting van het aandeel op de beurs van Brussel. Het aandeel verloor maandag ruim 30 procent van zijn waarde. Dinsdagmorgen herstelt het aandeel enigszins. Na een kwartier handel noteert de koers 11 procent hoger tot 8,74 euro.