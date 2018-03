Terminalinkomsten vallen tegen bij Keyware

Keyware is niets te vroeg begonnen met een omschakeling naar financiële software-als-een-dienst producten. De inkomsten uit betaalterminals, de meest winstgevende activiteit, staan onder druk door de sterkere concurrentie. Er zijn in 2017 minder nieuwe contracten getekend.

De omzet uit betaalterminals daalde met 24 procent tot 8,5 miljoen euro. Dat de inkomsten uit autorisaties met 11,9 procent stegen tot 8,5 miljoen euro, compenseert dat maar gedeeltelijk.

De terminalverkopen zorgden voor een verdubbeling van de omzet en een verviervoudiging van de courante bedrijfskasstroom van Keyware in de periode 2012-2016. Die bonanza lijkt nu voorbij.

De expansie in Duitsland, waar Keyware in juni 2016 een filiaal oprichtte, levert niet het verhoopte resultaat. Er was een bedrijfsverlies van 362.000 euro door 'gewijzigde marktomstandigheden' en scherpe concurrentie.

De betaalterminalactiviteiten zijn in het vierde kwartaal teruggeschroefd, meldt het bedrijf. Over heel 2017 werkten er 3 voltijdsequivalenten voor Keyware in Duitsland.

Software is de toekomst

Dat de omzet van Keyware toch vlak blijft op 18,7 miljoen euro is te danken aan de acquisitie van het Franse softwarebedrijf Magellan, dat sinds 30 juni 2017 volledig is overgenomen.

Dat bracht op zes maanden 1,42 miljoen omzet bij. Was Magellan over het hele jaar geconsolideerd, dan zou de omzetbijdrage 2,6 miljoen zijn geweest.

Magellan is een 'software-as-a-service' boetiek met op het jaareinde 20 voltijdsequivalenten in dienst. Het levert een betalingsplatform voor e-handel en een systeem om microkredieten toe te staan door betalingen op te splitsen. Volgens Keyware won Magellan vorig jaar klanten als VW Finance, Bred Banque Populaire en Océannienne de Services Bancaires.

De tweede acquisitie, de Belgische startup EasyOrder, een webshop-app voor kleinhandelaren, bracht 131.000 euro omzet binnen. De commercialisatie van de toepassing begon vanaf het vierde kwartaal, meldt Keyware. Er staan 10 medewerkers op de loonlijst.

Voor Magellan betaalde Keyware uiteindelijk 10 miljoen euro, voor EasyOrder voorlopig 600.000 euro, waarvan 100.000 in aandelen. Een bijkomende 100.000 is afhankelijk van resultaten. De nettofinanciële schuld van Keyware steeg daardoor 17 procent tot 6,2 miljoen.

Door de opstartverliezen van EasyOrder is de softwaretak netto nog 103.000 euro verlieslatend.

Meer liquide middelen

Alles samen daalde de courante bedrijfskasstroom (ebitda) met bijna 29 procent tot 3,7 miljoen. De nettowinst per aandeel zakte 64 procent tot 0,0546 euro.

Goed nieuws bracht de operationele kasstroom. Die stijgt 19 procent tot 3,4 miljoen. Keyware eindigde het jaar daardoor met 3,3 miljoen aan liquiditeiten, fors beter dan de 1 miljoen eind 2016.

Het bedrijf hoopt in 2020 op kruissnelheid te zitten met zijn software-inkomstenmodel. "De langetermijnovereenkomsten met verschillende banken, grote retailers en bedrijven in de automobielsector verzekeren ons van een recurrente omzet op de lange termijn", verzekert CEO Stéphane Vandervelde in een mededeling.

Keyware Smart Card Division verwacht eind dit jaar te kunnen pleiten in de rechtszaak in beroep over klachten van valsheid in geschrifte en oplichting.

In december 2016 werd de vennootschap daarin veroordeeld tot de betaling van ongeveer 750.000 euro. Het bedrijf heeft daarvoor geen provisie aangelegd. Het stelt dat de betrokken feiten individuele initiatieven waren van verkopers die prompt werden ontslagen nadat de bedrijfsleiding lucht kreeg van de zaken.