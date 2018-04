Teleurstellende resultaten bij Telenet

Telenet had 618,4 miljoen euro opbrengsten in het eerste kwartaal. Dat was duidelijk onder de verwachtingen van de analisten en ook een lichte daling tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. Ook de gecorrigeerde winst voor de financiële resultaten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (ebitda) zat met 307,8 miljoen aan de lage kant van de verwachtingen. Desalniettemin groeide de gecorrigeerde ebitda nog 5 procent op vergelijkbare basis.

