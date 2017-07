Telenet ontbindt zijn adviesraad

Halfweg februari van dit jaar kwam Telenet in een mediastorm terecht, nadat bleek dat verscheidene politici in de adviesraad van de telecomoperator zetelden en daar ruimschoots voor vergoed werden.

De vergoedingen voor de leden van de adviesraad bedroegen 12.000 euro per jaar en 2.000 euro per bijgewoonde zitting met een maximum van vier zittingen per jaar. Er werd een maximumbedrag van 20.000 euro vooropgesteld.

In 2016 werd een beroep gedaan op het advies van Yves Leterme, Siegfried Bracke en Patrick Dewael. Die laatste maakte ook al deel uit van de adviesraad toen hij nog Kamervoorzitter was.

Maar het waren vooral de vergoedingen die Siegried Bracke had opgestreken die voor ophef zorgden. Telenet maakte, nadat de Publipart-affaire uitbrak, de bedragen bekend die Bracke als lid van de adviesraad had ontvangen. In 2013 en 2014 factureerde Bracke 18.000 euro. In 2012 was dat 16.000 euro en in 2010 14.000 euro. Dat stemt overeen met een totaalbedrag van 66.000 euro.

Telenet lanceert nu een 'stakeholder engagement charter' om externe contacten transparant te regelen. Daarin staat onder meer dat politici met een actief politiek mandaat voortaan niet meer in 'stakeholderspanels' van het bedrijf mogen zetelen.

