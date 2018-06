Telenet kondigt prijsverhogingen aan

Telenet wachtte dit jaar lang met een prijsverhoging. De voorbije jaren werden de abonnementsprijzen in februari opgetrokken, maar dat gebeurde dit jaar niet. 'We blijven zoals steeds de zaak monitoren', zei CEO John Porter daar begin dit jaar over. Nu komt er dus alsnog een prijsverhoging. Zo moeten vanaf 23 juli klanten van Wigo 100 elke maand 3 euro meer ophoesten. Whop en Whoppa worden 1,70 euro per maand duurder, de mobiele abonnementen King en Kong 1 euro per maand, en Play Sports maximaal 1,55 euro per maand. Apart aangeboden internetproducten zullen hoogstens 1 euro per maand extra kosten. Er is geen prijsaanpassing voor onder meer Basic internet, de entertainmentpakketten Play en Play More en de Play Sports Dagpas.

'We begrijpen dat deze boodschap nooit aangenaam is', stelt Telenet. Maar het bedrijf zegt onverminderd te investeren in zijn netwerk, producten en diensten. 'De vraag naar snellere verbindingen, meer keuzemogelijkheden, meer mobiel internet en meer capaciteit blijft toenemen', luidt het. 'We willen de beste infrastructuur bieden om tegemoet te komen aan de verwachtingen van consumenten en bedrijven.' Telenet ziet zich naar eigen zeggen genoodzaakt om een deel van die investeringskosten, evenals de inflatie, door te rekenen aan de klanten.

Timing

De timing van de prijsverhoging is opvallend. De aankondiging komt amper een dag nadat minister van Telecom Alexander De Croo heeft voorgesteld een vierde speler toe te laten op de Belgische telecommarkt. Een voorstel dat meteen werd afgebrand door de bestaande operatoren, waaronder ook Telenet. 'Telenet bewijst met de prijsverhoging net het punt van de minister dat er in ons land een gebrek is aan voldoende prijsconcurrentie en dat de prijzen te hoog zijn', zegt de woordvoerder van minister De Croo in een reactie. 'Zoals bij elke prijsverhoging raden we consumenten aan om op bestetarief.be te kijken naar een goedkoper alternatief en te veranderen.'

'Cijfers van Eurostat geven aan dat indien de telecomprijzen in België de voorbije twee jaar de evolutie van Nederland hadden gevolgd, de prijzen zouden zijn gedaald en mensen elk jaar 226 euro zouden besparen', voegt de woordvoerder nog toe.