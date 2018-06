'Telenet-kabel levert minstens 25 gbps tegen 2030'

Telenet biedt voortaan totaaloplossingen voor de uitwisseling, -analyse en toepassing van gegevens uit het "Internet of Things" (IoT). Tegelijk zegt de operator dat zijn kabelnetwerk tegen 2030 aan elke abonnee minstens 25 gigabit per seconde zal kunnen leveren. Glasvezel is de eerste decennia niet nodig.