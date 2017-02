Telenet groeit niet meer

Wigo, de stop-je-volbundel van Telenet met een gezinsvolume aan mobiele data, won netto 50.900 abonnees in het vierde kwartaal. Eind 2016 komt het totaal op 151.500. Een mooi resultaat over zes maanden. Samen met de groei in het zakelijke segment is het een van de weinige lichtpunten in de kwartaalresultaten van Telenet. De groei stopt en de concurrentie begint op alle fronten te bijten.

Klanten gaven in het vierde kwartaal gemiddeld 54 euro uit aan Telenet, een stijging met nog eens 0,93 procent tegenover het vorige kwartaal en met 5 procent op jaarbasis. Daartegenover staat dat het aantal tv-abonnees bij Telenet, de historische kernactiviteit, daalt tot 11.100, of een achteruitgang met 0,55 procent. Het aantal analoge tv-klanten verminderde met 13.000, terwijl het aantal digitale klanten slechts met 1900 steeg. Beetje bij beetje wint de concurrentie terrein. Telenet heeft nu nog amper 284.600 analoge kijkers, of 14 procent van het totaal.

Sport groeit nog licht

Play en Play More hadden op het jaareinde 358.000 abonnees, een stijging met 5,1 procent in drie maanden en met 20 procent in een jaar. Play More kreeg in december een nieuwe gebruikersinterface. Play Sports, met de Britse Premier League, eindigde 2016 met 233.200 abonnees, een toename met 1,6 procent in het kwartaal en met 4,4 procent in het jaar. Het totaal aantal klantenrelaties van Telenet daalde in het vierde kwartaal met 7100 (-0,33%).

De groei in triple-playbundels stond in het vierde kwartaal op een historisch laag niveau, met een winst van amper 5500 (+0,48%), tegen nog 4 procent vooruitgang (39.800 abonnees) over het hele jaar. De groei in internetaansluitingen is vrijwel stilgevallen. Over het hele jaar kwamen er nog wel 48.400 aansluitingen bij (3%), maar in het vierde kwartaal was de toename amper 1400 (0,09%).

Zakelijk internet kreeg een klap over heel 2016 (-17.200 of -13%), maar herstelde een stuk in de laatste drie maanden, met een winst van 6000 tegenover het derde kwartaal. Telenet had eind 2016 al 36 procent van zijn netwerk opgewaardeerd tot de bandbreedte waarmee het aan elke klant vanaf eind 2018 of begin 2019 meerdere gigabits per seconde denkt te kunnen leveren.

Vaste lijn kraakt

Zelfs Telenet begint nu te merken dat klanten anders beginnen te telefoneren. In het vierde kwartaal daalde het aantal vastelijnabonnees met 13.500 (-1,16%), hoewel er over het hele jaar nog een toename van 10.200 was (+1%). Net zoals voor internet werd de daling opgevangen door het zakelijke segment, waar het aantal lijnen nog toenam met 17.900 in het vierde kwartaal (+20,5% in één kwartaal).

Base, dat op 11 februari 2016 overgenomen werd, had het evenmin gemakkelijk met een daling van 61.200 voorafbetaalde simkaarten in het kwartaal (-6,95%). Abonnementen stegen met slechts met 33.100 (+1,57%). De inkomsten daalden 0,03 procent. De inkomsten per klant bleven stabiel op 21 euro in het kwartaal.

Telenet Business blijft groeien

In het zakelijke segment stegen de inkomsten uit zakelijke diensten met 0,07 procent in het kwartaal. Over het hele jaar haalde Telenet Business 122,2 miljoen euro omzet, een vergelijkbare stijging van 9 procent, die niet alleen uit meer communicatie voor bedrijven komt, maar ook uit meer carrierdiensten voor mobiele operatoren.

De bedrijfsopbrengsten op vergelijkbare basis stegen met 2 procent in het kwartaal tot 629,2 miljoen. De jaaromzet eindigde op 2,429 miljard euro, een vergelijkbare stijging met 3 procent.

De vergelijkbare gecorrigeerde courante bedrijfskasstroom steeg ook al 3 procent op jaarbasis tot 1,117 miljard. De marge is gedaald tot 46 procent van de omzet, doordat Base in zijn competitieve markt nu eenmaal lagere marges boekt dan de vaste diensten. Vorig jaar was de marge van Telenet nog 51,8 procent.

Domper op nettoresultaat

Het nettoresultaat was amper 41,6 miljoen, een opdoffer met -76 procent. De nettomarge daalde daarmee van 9,6 procent in 2015 naar 1,7 procent een jaar later. Er was 11 procent minder operationele winst en zoals gewoonlijk werd de nettowinst gedrukt door de herfinancieringskosten van de hoge schulden - deze keer met bijna 46 miljoen. Daarnaast schreef Telenet 31 miljoen af op zijn deelname in De Vijver Media, waar het businessplan niet werd gehaald en de opbrengsten van The Loft in de Verenigde Staten tegenvielen.

Telenet verwacht geen omzetstijging voor 2017, maar wel een stijging van de vrije kasstroom van 265,8 miljoen in 2016 tot "350 à 375 miljoen" in 2017. De investeringen blijven hoog op 24 procent van de omzet.