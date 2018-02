Telenet-dividend knapt af op Amerikaanse belastingwetgeving

De beurskoers van Telenet was begin februati boven 62 euro gespurt na de voorspelling van Morgan Stanley dat er een dividend van 5,8 euro per aandeel aan zat te komen. Dat betekende op dat moment een bruto rendement van 10 procent. Die vlieger gaat dus niet op.

Volgens CEO John Porter zaten de aandeelhouders en de onafhankelijke bestuurders niet op één lijn. Er was wel een consensus om een dividend te bekijken, maar 'veranderingen in de belastingreglementering' en 'timingproblemen' overtuigden de raad van bestuur om te wachten op duidelijkheid later dit jaar.

"Er was onzekerheid over de impact van de Amerikaanse belastingwetgeving op enkele van onze aandeelhouders", bevestigt de persdienst van Telenet nadien op onze vraag, zonder meer details te geven. Telenet is zoals bekend voor 56,4 procent in handen van het Amerikaanse Liberty Global.

Maar ook de avonturen van de Franse collega-kabeloperator Altice temperden het voluntarisme, gaf Porter toe. "Ik zou niet zeggen dat dat de doorslaggevende reden is, maar wat met Altice is gebeurd, maant tot voorzichtigheid. Als je in deze industrie geen aandacht besteedt aan de lange termijn, maak je vergissingen".

Niet dat Telenet zich zorgen moet maken. Zelfs in de meest ongunstige definitie van schuldgraad, die het management nu aanhoudt, blijft Telenet steken op 3,9 keer de geconsolideerde courante bedrijfskasstroom (ebitda) op jaarbasis. Dat is een eind beneden de 4,5 keer die het bestuur toelaatbaar acht.

Dat de raad van bestuur de kassa dichthoudt heeft niets te maken met een eventuele overname van de Waalse kabelaar VOO, wuifde Porter weg. "VOO is momenteel niet te koop. Als dat zo was, zouden we dat natuurlijk bekijken. Maar zelfs dat zou geen reden zijn (om al dan niet een dividend uit te keren; nvdr). Zo'n overname zou tijd vergen en wij verminderen onze schuldgraad snel. Met onze vooropgestelde groei zal de schuldgraad terugvallen tot 3,5 keer ebitda tegen het einde van het jaar".

Nog altijd onderhandelingen over De Vijver Media

Porter bevestigde aan de pers wel dat hij in onderhandeling is met de aandeelhouders van De Vijver Media (Woestijnvis en de zenders VIER, VIJF en ZES). Telenet heeft sinds 2015 50 procent van De Vijver Media, Mediahuis 30 procent en Waterman & Waterman (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) 20 procent.

"Sinds onze investering is het bedrijf van ver gekomen", loofde Porter. "We zijn in bespreking met onze partners over wat de juiste aandeelhoudersstructuur voor de toekomst moet zijn".

Hij maakt er geen geheim van dat hij het belang van Telenet in De Vijver Media wil vergroten, al formuleert hij dat diplomatisch. "De gemiddelde kostprijs van een uur dramaserie met wereldklasse ligt tussen 250.000 en 500.000 euro. Dat is zeer moeilijk af te schrijven op advertentiekosten alleen. Als lokaal drama verder wil bloeien in Vlaanderen is het belangrijk dat een bedrijf zoals wij in het ecosysteem zit", zei Porter.

Hij verwijst naar de reeks Chaussée d'Amour, die eerst via binge viewing op de premiumdiensten van Telenet geld opbracht, daarna met advertenties op Vier en sindsdien aan "8 tot 10" buitenlandse media is verkocht. "Als Netflix ze wil, zouden we daar geen bezwaar tegen hebben", zei Porter.