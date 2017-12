Taxidienst Uber belandt voor Brusselse strafrechter

In maart 2015 trokken politiespeurders naar het Brusselse kantoor van Uber, het wereldwijd actieve platform voor taxidiensten. De rechercheurs zochten er gegevens om een zicht te krijgen op de activiteiten van Uber Belgium. Dat gebeurde in opdracht van een onderzoeksrechter die naging of het bedrijf de Belgische wet aan z'n laars lapte met zijn toenmalige dienst UberPop.

Het gerechtelijk onderzoek is intussen afgesloten en het Brusselse parket had op basis van de resultaten een eindvordering opgesteld in het voordeel van Uber. 'Het parket had bij de raadkamer de buitenvervolgingstelling gevorderd wegens onvoldoende bewijzen', bevestigt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch.

Maar de raadkamer zag wel voldoende ernstige aanwijzingen dat Uber met UberPop in ons land de wetgeving heeft overtreden. 'De raadkamer heeft inderdaad de verwijzing naar de correctionele rechtbank bevolen. We behouden ons van verdere commentaar om elke polemiek te vermijden', aldus nog de parketwoordvoerster.