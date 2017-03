Talpa verhoogt bod op Telegraaf Media Groep

Het nieuwe bod betekent een premie van 8 procent ten opzichte van het voorgenomen bod van 5,90 euro per aandeel van het consortium van het Vlaams Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek. Zij kwamen in de overnamestrijd rondom TMG onlangs langszij door het vorige bod van Talpa te evenaren.

Het aandeel TMG sloot dinsdag op de beurs in Amsterdam op 5,92 euro. Het boekenonderzoek door Talpa is inmiddels afgerond en er zijn gesprekken gevoerd met de raad van commissarissen en raad van bestuur van het mediabedrijf. Het bedrijf van De Mol ziet TMG in de toekomst als een apart onderdeel van Talpa, met eigen merken, een eigen directie en onafhankelijke redactieraden.

Onderhandelingen opgeschort

Talpa benadrukte woensdag het "onbegrijpelijk" te vinden dat de commissarissen van TMG inmiddels exclusieve gesprekken voeren met Mediahuis en VP Exploitatie, en dat onderhandelingen met Talpa zijn opgeschort. Talpa had de commissarissen juist zondag nog aangegeven dat het eerdere bod waarschijnlijk op korte termijn zou verhoogd worden.

Voor dit "abrupte afbreken" bestaat volgens Talpa "geen valide reden". Het bedrijf vertrouwt erop dat de gesprekken op korte termijn weer worden hervat en dat het verhoogde bod in overweging wordt genomen door de commissarissen van TMG.