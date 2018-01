Takeda wil biotechbedrijf Tigenix overnemen

Het Japanse farmabedrijf Takeda wil biotechbedrijf Tigenix uit Leuven overnemen. Takeda biedt 1,78 euro per aandeel, zo melden beide bedrijven vrijdag. Het bod is volgens Takeda in totaal ongeveer 520 miljoen euro waard. De raad van bestuur van Tigenix, dat geneesmiddelen ontwikkelt uit stamcellen, steunt unaniem het overnamebod.