Syntegra Capital stapt uit Gevers Group

Gevers Group, het dienstenbedrijf voor intellectuele rechten zoals octrooien en merken, is weer in handen van de familie Gevers. De Franse private-equitygroep Syntegra Capital, die in 2007 51 procent overnam van Jacques Gevers, stapt uit het bedrijf. De kinderen van Gevers kochten weer 55 procent van de aandelen. De rest is in handen van 25 medewerkers. "Het is de bedoeling dat binnen de zes jaar alle aandelen in handen komen van die medewerkers", stelt de nieuwe CEO Gaëlle Gevers. "Gevers wordt zo een echt partnerschap."

