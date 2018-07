Steven De Tollenaere (CEO Meyvaert Glass Engineering): 'Bescherming tegen terreur wordt belangrijker'

Hoe beveilig je een schilderij dat eind vorig jaar werd geveild voor 485 miljoen dollar, terwijl je maar een aansprakelijkheidsverzekering hebt tot 20 miljoen euro? Steven De Tollenaere stelt de vraag over het werk van Leonardo da Vinci, terwijl hij een rondgang maakt door de bedrijfsgebouwen van Meyvaert Glass Engineering. Het Gentse bedrijf is een specialist in onder meer de bouw van glazen vitrines en kasten die kunstvoorwerpen beschermen in musea.

