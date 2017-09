Stephan Daems (CFO Cegeka): 'We staan dicht bij een kleine Belgische overname'

In mei vorig jaar zei Cegeka dat het een koper zocht voor de bijna 8 procent aandelen die het in eigen bezit had. Cegeka had dat pakket in 2013 van de investeringsmaatschappij LRM overgenomen in een deal die Cegeka toen op 102 miljoen waardeerde. Door die treasury shares nu van de hand te doen, wou CEO André Knaepen geld verzamelen om zijn internationale expansie in onder meer Oostenrijk, Duitsland, Polen en Italië te ondersteunen.

