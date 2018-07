Stakingen bij Ryanair: bedrijf kondigt afbouw vloot in Ierland aan, 300 banen bedreigd

Op Charleroi zijn 16.500 passagiers getroffen, op Brussels Airport meer dan 7000. Dat blijkt uit een rondvraag bij de betrokken luchthavens. Op Charleroi worden per stakingsdag 48 vluchten (heen en terug) geschrapt, voor Brussels Airport gaat het om 22 vluchten woensdag en 18 donderdag. Bovendien is niet uitgesloten dat er op de stakingsdagen zelf nog vluchten moeten worden afgelast wegens onvoldoende werkwilligen.

Afbouw

Net op de eerste dag van de stakingen kondigt Ryanair in een persbericht aan dat het zijn in Dublin gebaseerde vloot met 20 procent gaat verkleinen, vanwege de recente stakingen van de Ierse piloten en de snelle groei van de Poolse activiteiten. Driehonderd banen zouden bedreigd zijn.

De stakingen van de piloten in Ierland hebben gezorgd voor een daling van het aantal boekingen. Daarnaast wil de maatschappij prioriteit geven aan haar charteractiviteiten in Polen. De Poolse afdeling zal meer dan 10 vliegtuigen ter beschikking stellen aan Poolse touroperators, wat een verdubbeling is van de 5 toestellen die deze zomer ter beschikking worden gesteld.

Door de vermindering zou Ryanair nog slechts 24 vliegtuigen hebben in Dublin, tegenover 30 vandaag. Dat kan leiden tot het verdwijnen van 300 banen: 100 piloten en 200 cabinepersoneelsleden.

Eisen

Vakbonden uit vier Europese landen, waaronder België, kondigden twee weken geleden een gecoördineerde staking aan. Op 25 en 26 juli legt het cabinepersoneel van Ryanair het werk neer in België, Portugal en Spanje. Italië doet ook mee op 25 juli.

De personeelsleden willen betere arbeidsvoorwaarden en een erkenning van de vakbond. De actie is ongezien voor de Ierse lowcostmaatschappij, die karig is met commentaar.

Vergoeding

Ryanair is wel verplicht om de gestrande passagiers een alternatieve vlucht aan te bieden of hun ticket terug te betalen. 'Al onze 50.000 klanten in Spanje, Portugal en België van wie de vluchten van woensdag 25 juli en donderdag 26 juli vorige woensdag geannuleerd werden, hebben een alternatieve vlucht gekregen of hebben vorig weekend een volledige terugbetaling aangevraagd. We verwachten geen bijkomende annulaties woensdag', zegt Ryanair op Twitter.

Omdat de annulering minder dan twee weken voor vertrek werd aangekondigd, hebben de passagiers ook nog recht op een extra compensatie die - afhankelijk van de afstand - tussen de 250 en 600 euro bedraagt. Maar Ryanair lijkt weinig zin te hebben om dat te betalen.

Volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop spreekt de luchtvaartmaatschappij in haar communicatie naar de passagiers over 'overmacht', terwijl uit rechtspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat dat bij een staking binnen het bedrijf niet ingeroepen kan worden. In verband met de rechten van consumenten, heeft bevoegd minister van Economie Kris Peeters (CD&V) alvast aan de Economische Inspectie gevraagd om de zaak op te volgen, bevestigt zijn kabinet.

80 procent

Volgens de christelijke vakbond LBC, die betrokken was bij de oproep tot staking, is de stakingsbereidheid van het personeel erg groot. Op Brussels Airport legt 80 procent van het Belgische personeel het werk neer, zegt secretaris Hans Elsen. Vier werknemers wilden wel werken, en zij zijn woensdagochtend met een vlucht naar Lissabon vertrokken

'De mensen zijn de schrijnende, mensonwaardige werkomstandigheden van de Ierse luchtvaartmaatschappij meer dan beu, na tal van pogingen om met de directie in overleg te gaan', klinkt het in een persbericht. De actiebereidheid zou ook groter zijn dan het aantal geannuleerde vluchten doet uitschijnen.

De socialistische bediendebond BBTK vindt de erkenning van een syndicale afvaardiging binnen het bedrijf, waarin alle Belgische vakbonden vertegenwoordigd zouden zijn, een dringende noodzaak. De staking van woensdag en donderdag had volgens BBTK vermeden kunnen worden, 'als de directie had gereageerd op de talrijke oproepen van de werknemers'.

Polen

LBC heeft vernomen dat een 25-tal Poolse werknemers naar Brussel werd gehaald om de gaten op te vullen. 'Daar zijn wij het uiteraard niet mee eens. Dat zijn 19de eeuwse toestanden, toen Britse dokwerkers werden ingezet tijdens een staking in Antwerpen', zegt Elsen. 'Dit is niet conform aan de Belgische en internationale afspraken, en we hebben een klacht ingediend bij de sociale inspectie.'

De Poolse werknemers werken voor een onderaannemer van Ryanair, zegt Elsen nog. Strikt juridisch genomen werken ze dus niet voor hetzelfde bedrijf.