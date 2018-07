Staking Ryanair gaat door, gesprekken directie en Ierse piloten afgesprongen

De staking van morgen gaat zoals verwacht gewoon door. Ryanair schat dat 27 procent van haar in Ierland gebaseerde piloten niet aan het werk zal gaan.

Delen De vluchten van en naar het Europese vasteland zullen volgens Ryanair niet getroffen zijn.

Eerder had de Ierse lagekostenmaatschappij al laten weten donderdag tot 30 van de 290 vluchten van en naar Ierse luchthavens te schrappen. Het gaat alleen om vluchten op routes tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De vluchten van en naar het Europese vasteland zullen volgens Ryanair niet getroffen zijn.

'Dankzij de inspanningen van de meerderheid van de Ierse piloten verwacht Ryanair beperkte hinder morgen, afgezien van de 30 Ierland-VK vluchten die gisteren al werden geannuleerd (...). Alle klanten die voor donderdag 12 juli een vlucht hebben geboekt naar of van Ierland en die geen e-mail of tekstbericht ontvingen met betrekking tot de annulering van hun vlucht, begeven zich best naar hun vertrekluchthaven zoals voorzien', luidt het in een mededeling via Twitter.

Ook Forsa-woordvoerder Niall Shanahan bevestigt volgens het agentschap Bloomberg het afspringen van de onderhandelingen. Hij heeft het over 'een zeer kleine vooruitgang'.

In Ierland gebaseerde piloten stemden begin juli met overgrote meerderheid voor acties. Ze zijn het onder meer niet eens met de manier waarop hun werkgever piloten over de andere Europese bases verdeelt.