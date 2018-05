Staking piloten Brussels Airlines: moeilijke verzoeningsvergadering levert nog geen witte rook op

'Moeilijk, maar dat is normaal', was het enige dat voorzitter Etienne Davignon kwijt wilde over de gesprekken. Ook bij de bonden valt de term 'moeilijk'. Er zouden al enkele voorstellen over en weer gegaan zijn, maar over de inhoud ervan filtert weinig naar buiten. Het is nog niet duidelijk of de partijen maandag tot de finish zullen gaan, of dat ze de gesprekken een van de komende dagen zullen voortzetten.

De piloten bij Brussels Airlines staken maandag en woensdag. Drie kwart van de vluchten is geannuleerd. Elke stakingsdag kost de maatschappij naar eigen zeggen 4,7 miljoen euro. In totaal worden meer dan 60.000 passagiers getroffen. Het sociaal conflict draait rond onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. Het is de tweede stakingsdag in de 16-jarige geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij.