Staking piloten Brussels Airlines: gesprekken worden woensdag verdergezet

'Moeilijk, maar dat is normaal', was het enige dat voorzitter Etienne Davignon kwijt wilde over de gesprekken. Ook bij de bonden valt de term 'moeilijk'. Er zouden al enkele voorstellen over en weer gegaan zijn, maar over de inhoud ervan filtert weinig naar buiten. Het is nog niet duidelijk of de partijen maandag tot de finish zullen gaan, of dat ze de gesprekken een van de komende dagen zullen voortzetten.

De piloten bij Brussels Airlines staken maandag en woensdag. Drie kwart van de vluchten is geannuleerd. Elke stakingsdag kost de maatschappij naar eigen zeggen 4,7 miljoen euro. In totaal worden meer dan 60.000 passagiers getroffen. Het sociaal conflict draait rond onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. Het is de tweede stakingsdag in de 16-jarige geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij.

De directie en vakbonden van Brussels Airlines hebben maandag nog geen uitweg gevonden uit het sociaal conflict bij de piloten. De verzoeningsvergadering werd kort voor 20.00 uur geschorst. Woensdag vanaf 10.00 uur zitten beide partijen weer rond de tafel, zo meldden de bonden na afloop. Er klonk voorzichtig optimisme bij de vakbondslui, al benadrukken ze dat er nog een lange weg te gaan is. Het laatste woord zal in elk geval voor de piloten zelf zijn. Zij zullen zich moeten uitspreken over een eventueel akkoord dat directie en bonden zouden bereiken.

Ook volgens Anita Van Hoof van de socialistische bond is er nog werk aan de winkel. Ze verwees naar de grote bereidheid die er bij de piloten was om maandag en woensdag te staken: zowat 80 procent stemde voor. Zij zullen zich dus niet met een kluitje in het riet laten sturen. De directie van Brussels Airlines zou maandag onder meer hebben voorgesteld om een vorm van winstparticipatie uit te werken voor de piloten. En ook inzake de werklast zouden er voorstellen zijn gedaan. De directie wenst zelf geen commentaar te geven zolang de onderhandelingen lopen.