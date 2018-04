Staking bij Lidl duurt voort

Het zwaartepunt van de acties vrijdag ligt in Limburg en de regio Charleroi, aldus de woordvoerster. Bij de keten woedt nu al drie dagen een stakingsactie tegen de hoge werkdruk.

Lidl wil onder meer de 'vliegende ploeg' uitbreiden. Die ploeg springt bij op momenten van onderbezetting in de filialen. Ook voor extra taken zoals een herinrichting van een rayon of het aankleden van een filiaal in een bepaald thema, wil Lidl in extra werkuren voorzien.

Donderdag hielden zowat 140 winkels de deuren dicht. Het bedrijf heeft donderdag de verzoening aangevraagd.

In vakbondskringen werd positief gereageerd op de uitnodiging. "We gaan er met open vizier naartoe", aldus Vanbiervliet. "We zijn zeker bereid om rond de onderhandelingstafel plaats te nemen", aldus Johan Lippens van LBC.

Vrijdagnamiddag gaat het verzoeningsoverleg van start. De actie komt erg ongelegen voor de supermarktketen, vlak voor het weekend en in aanloop naar 1 mei. Maandag nemen veel mensen een brugdag.