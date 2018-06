Staking bij AG Insurance in Antwerpen en Charleroi

Het vakbondsfront van SETCa/BBTK, CNE en CGSLB/ACLVB had tijdens het weekend al gedreigd met werkonderbrekingen, voor aanvang van een cruciale ontmoeting met de directie dinsdag. Uiteindelijk werd maandag het werk neergelegd, meldt vakbondsvrouw Patricia Van Goel van de socialistische bediendebond BBTK.

De staking is eeen reactie op de beslissing van de directie om een reeks collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten met enkel de steun van de Vlaamse christelijke bond LBC. Daarbij werd het sociaal overleg omzeild, stellen de andere bonden.

"Als de werkgever zijn handtekening weer weghaalt, dan zal het werk meteen hervat worden", zegt Van Goel. "Dan zou het sociaal overleg voortgezet kunnen worden zoals het hoort. Want wij kunnen niet akkoord gaan met de inhoud van die overeenkomsten."

De cao's gaan onder meer over een harmonisering van extralegale voordelen binnen het bedrijf en de invoering van glijdende uren. Bij AG Insurance werken zowat 4.000 mensen in België, van wie tussen de 500 en 600 in Antwerpen en 350 in Charleroi.