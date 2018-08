Staking bij afvalophaler Ivago in Gent is voorbij

Donderdagochtend kon het personeel van Ivago zich uitspreken over het akkoord dat de afgelopen dagen werd onderhandeld door de directie en de vakbonden ACOD, ACV en VSOA. Die raadpleging verliep moeizaam, nadat een deel van het personeel met steun van VSOA en ACV-OD had geweigerd om zich uit te spreken.

Het personeel van Ivago had maandag spontaan het werk neergelegd na verzuchtingen over het wederzijds respect bij de directie, de hitteregeling bij de afvalintercommunale en bijkomende werkkrachten bij inhaaloperaties.

Uiteindelijk stemden de vakbonden VSOA en ACV-OD donderdag dan toch in met een reeks voorstellen die de directie directie woensdag op tafel had gelegd.

Hitte

Bij de nieuwe hitteregeling krijgen zo goed als alle zware beroepen bij Ivago een uur hitterust, die ingaat wanneer om 6.00 uur 's ochtends temperaturen van 30 graden wordt voorspeld. Dat betekent dat ook containerparken een uur vroeger zullen sluiten, wat proactief aan de burger zal worden meegedeeld.

Later wordt bekeken of ophaalploegen van juni tot september vanaf 6 uur 's ochtends al kunnen uitrijden. En de afvalintercommunale zal ook gratis zonnebrandcrème ter beschikking stellen van het personeel, met factor 50.

Extra ritten

Bij inhaalbewegingen voor papier en karton wordt gedurende een week een extra ophaalwagen voorzien met drie werknemers. Wanneer ploegen vroeg klaar zijn met hun ophaalrondes, zullen ze extra ritten maken om de ophaalcapaciteit op te krikken.

Knelpunt

Maar de inzameling van vooral glas en gedeeltelijk karton blijkt ook een knelpunt. Die gebeurt nu door kartonresten in een groter karton aan te bieden en glas in een plastic bak. Dat veroorzaakt bij sommige types recipiënten moeilijkheden. Ivago zal bekijken of de invoering van een gestandaardiseerde bak mogelijk is.

Grote schoonmaak

Nu de staking afgelopen is, kunnen de Gentse ophaaldiensten Van Ivago aan de grote schoonmaak beginnen. Al het afval wordt op korte termijn opgehaald, eerst en vooral op plaatsen met veel horecazaken en rekening houdend met geplande evenementen.

"Ik ben blij dat de mensen het werk zullen hervatten", zegt waarnemend burgemeester Martine De Regge. "Daardoor is het opvorderen van personeel niet nodig." "We zijn erin geslaagd om de eisen van het personeel te verzoenen met de hygiëne en de veiligheid van de Gentenaars", verduidelijkt De Regge.

De Regge voerde namens het stadsbestuur de onderhandelingen, aangezien Ivago-voorzitter Tine Heyse en burgemeester Daniel Termont nog met vakantie zijn in het buitenland. De waarnemend burgemeester is tevreden dat het werk hervat wordt en bedankt 'mede namens de directie en het personeel de Gentenaars voor hun begrip en geduld'.