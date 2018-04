Spontane staking in minstens 79 Lidl-winkels

Volgens de vakbonden heeft het personeel onder meer spontaan het werk neergelegd in de hele kustregio, Hasselt, Brugge, Genk, Luik en andere plaatsen. Vakbond LBC sprak aanvankelijk van stakingen in de helft van de zowat 300 winkels, de directie hield het op 79 gesloten winkels. Vooral Limburg was getroffen.

Er heerst al een tijd ongenoegen over de gestegen werkdruk bij de warenhuisketen. De vakbonden zeggen dat de directie niet met vertrouwenwekkende voorstellen op de proppen kwam. "Het was het herkauwen van maatregelen van vorig jaar, die niet hebben geholpen", zegt Johan Lippens van LBC.

Dat spreekt de directie tegen. "Het waren wel degelijk nieuwe voorstellen", zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt.

Lidl wil onder meer de 'vliegende ploeg' uitbreiden. Die ploeg springt bij op momenten van onderbezetting in de filialen. Ook voor extra taken zoals een herinrichting van een rayon of het aankleden van een filiaal in een bepaald thema, wil Lidl in extra werkuren voorzien. Hoe het verder moet, is niet duidelijk.

De bonden verwachten dat de stakingsgolf nog zal uitbreiden. "We willen wel verder praten, maar niet als het is om ontastbare ideeën te lanceren", zegt Thomas Vanbiervliet van ACLVB.

LBC-vakbondsman Lippens oppert dat een sociaal bemiddelaar misschien kan helpen. Lidl zelf wil op 15 mei opnieuw onderhandelen om openstaande vragen te bespreken. Intussen onkent het bedrijf dat - zoals her en der wordt beweerd - Lidl stakende werknemers met ontslag bedreigt.

"Zoiets druist volledig in tegen hoe wij met onze werknemers omgaan. Niemand wordt ontslagen omdat hij staakt", aldus de woordvoerster.