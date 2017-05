Spannende dag bij trein- en trambouwer Bombardier Brugge

Twee maanden geleden kreeg het personeel te horen vanop een Europese ondernemingsraad in Derby dat de vestiging in Brugge niet zou gesloten worden. Daar bestond wat vrees voor. Anderzijds werd duidelijk dat er toch heel wat veranderingen zouden doorgevoerd worden, wat een weerslag zou hebben op het personeel, vooral voor de bedienden. De Europese directie liet namelijk weten dat tegen eind 2018 de Brugse afdeling geleid zou worden vanuit het Franse Crespin. Dat betekent dat een 120-tal kaderleden en personeelsleden in de ondersteunende diensten moeten vrezen voor hun job.

Ook onzekerheid over productie

Maar ook over de productie bestaat er onzekerheid. Zo zouden de las- en schilderactiviteiten opgegeven worden en zou de helft van de site van de hand gedaan worden. Als alle plannen uitgevoerd zouden worden, zou het personeelsbestand van een 500-tal medewerkers uitgedund worden tot de helft.

Twee bestellingen zijn essentieel voor de vestiging. Zo zou het order van De Lijn voor de bouw van 167 trams naar Brugge moeten gaan. Die bestelling was eerder toegewezen aan het Spaanse CAF, maar werd herroepen door de Raad van State. Anderzijds is er het lopende order van de NMBS voor de dubbeldektreinen.

Brugge zou instaan voor de volledige assemblage, maar daarrond hangt wat mist want de directie suggereerde dat een deel van die treinen elders geproduceerd zou kunnen worden. Bombardier bevestigde later dat dat niet het geval zou zijn, al blijft er tot op heden onduidelijkheid bestaan daarover.

Na de ondernemingsraad gaan de vakbonden meteen met het personeel praten over de plannen van Bombardier Transportation.