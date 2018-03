'Sommige onafhankelijke bestuurders zitten er als een bloempot bij'

Hilde Laga schreef mee aan die nieuwe, vereenvoudigde regels voor deugdelijk bestuur in beursgenoteerde bedrijven.

"Wij hebben in ons land de strengste wetgeving op het vlak van onafhankelijke bestuurders. Er zijn een tiental criteria waaraan die moeten voldoen. Het risico bestaat dat men te zeer focust op formele onafhankelijkheid en te weinig op betrokkenheid. Ik heb liever een bestuurder die een belangrijke aandeelhouder is, maar een betrokken bestuurder is die belang heeft bij de duurzame uitbouw van de onderneming. Eerder dan iemand die een bestuursmandaat opneemt omdat dat nu eenmaal goed staat op een cv", verduidelijkt Laga.

Daarom staat in de ontwerpcode voor deugdelijke bestuur dat onafhankelijke bestuurders zouden moeten worden betaald met aandelen van het bedrijf.