SocGen zal zowel in Frankrijk als in de VS ongeveer 250 miljoen euro betalen. Het omkopingsonderzoek heeft betrekking op vermoedelijk illegale betalingen aan officials van de Libische investeringsautoriteit. De bank zou in de periode 2007-2009 geld hebben gegeven aan een tussenpersoon nabij het toenmalige regime van Khadafi.

Dankzij de schikking vermijdt SocGen dat het tot een proces komt. Er is ook geen schuldbekentenis.