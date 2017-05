'Sociale fraude helpt transportbedrijven niet'

In een internationaal onderzoek naar sociale fraude in de transportsector vonden vandaag huiszoekingen plaats in België, Luxemburg, Roemenië en Slovakije. Volgens het federaal parket zijn bij de huiszoekingen bij de logistieke groep Jost International - een van de grootste transportbedrijven in ons land met hoofdzetel in Luxemburg - vier personen opgepakt. Jost wordt genoemd in een zaak rond sociale dumping. De Belgische ...