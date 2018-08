Siemens ontkent dat het 20.000 banen wil schrappen

Het Duitse maandblad Manager-Magazin meldde eerder deze week dat Siemens-topman Joe Kaeser dat cijfer - 20.000 banen die worden geschrapt - begin augustus had laten vallen tijdens gesprekken met verscheidene investeerders.

Siemens, dat in eerste instantie niet had willen reageren, reageert nu toch door de berichten over de ontslagronde te ontkennen . "We zijn van plan om 10.000 werknemers aan te werven tegen 2025", benadrukt het bedrijf. Siemens stelt momenteel wereldwijd bijna 380.000 mensen tewerk, van wie bijna 1.800 in België en Luxemburg, volgens de bedrijfswebsite.

Flexibeler structuur

Siemens stelde begin augustus 'Vision 2020+' voor. Het doel ervan is de omzetgroei en de winstmarge te verhogen, onder meer door een flexibelere structuur. Zo zullen de huidige vijf afdelingen gegroepeerd worden in drie divisies: gezondheid (Siemens Healthineers), Siemens Gamesa (windmolens) en Siemens Alstom (mobiliteit).

"Minder management vanuit de hoofdkantoren en meer vrijheid voor onze verschillende bedrijfsactiviteiten zal ons sterker en flexibeler maken", vatte topman het project Kaeser toen samen.

Bij de voorstelling van het plan werden er geen uitspraken gedaan over eventueel banenverlies. Eind 2017 kondigde Siemens wel aan dat het vanaf 2020 bijna 7.000 jobs ging schrappen in zijn energiedivisie. De nieuwe structuur zou vanaf 1 oktober 2018 (de start van het nieuwe boekjaar bij Siemens) ingevoerd worden. Eind maart 2019 zou de structuur volledig geïmplementeerd moeten zijn.