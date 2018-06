Showpad neemt Amerikaanse sectorgenoot Learncore over voor 50 miljoen dollar

In januari presenteerden Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere hun strategie nog in een astronautenpak aan het team in Florida, om te onderstrepen dat Showpad als een raket moest blijven doorgaan. Over drie à vier jaar wil het 100 miljoen dollar recurrente omzet halen en wereldwijd een van de leidende bedrijven blijven in de snelgroeiende markt in sales enablement.

...