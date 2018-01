Showpad haalt 25 miljoen dollar extra op

Het Gentse softwarebedrijf Showpad is erin geslaagd 25 miljoen dollar extra op te halen bij Insight Venture Partners, een vervolg op de grote 'C'-kapitaalronde van mei 2016. De Amerikaanse durfkapitalist pompte toen samen met Dawn Capital en Hummingbird Ventures al 50 miljoen dollar in het platform van Showpad.

De extra financiering zal worden gebruikt voor investeringen in nieuwe markten, de uitbreiding van de wereldwijde strategie van Showpad en verdere productontwikkeling, meldt het bedrijf woensdag in een persbericht.

De nieuwe investeringsronde volgt op een jaar van forse groei en expansie voor Showpad. In 2017 opende het Gentse bedrijf een hoofdkantoor in Chicago. Om de expansie in Noord-Amerika voort te zetten, werd onder anderen Jason Holmes aangeduid als operationeel directeur (COO).

"2017 was een fantastisch jaar voor Showpad. We openden ons Noord-Amerikaans hoofdkantoor in Chicago, we deden aanwervingen voor een aantal topfuncties om onze wereldwijde marktopportuniteiten te vergroten, we behaalden belangrijke mijlpalen op het gebied van klanten en we boekten het voorbije jaar een ongelooflijke groei", aldus CEO Pieterjan Bouten in een persbericht.

Showpad telt intussen wereldwijd al meer dan 1.000 klanten met ronkende namen als Johnson & Johnson, Fujifilm, Audi, BASF, Dow Chemical en Kimberly-Clark.