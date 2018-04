Shoppingcenters houden stand ondanks opmars e-commerce

Ondanks het succes van e-commerce, krijgen de grote shoppingcenters weer meer bezoekers over de vloer, blijkt uit cijfers van sectorfederatie BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers).

De 22 belangrijkste winkelcentra lokten in de eerste drie maanden van het jaar 28 miljoen bezoekers. De cijfers omvatten nu ook de bezoekersaantallen van Docks Bruxsel en vijf shopingcentra van Galimmo (Cora).

Op vergelijkbare basis gaat het om een stijging met 1,11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Na twee moeilijke jaren in 2015 en 2016 zitten winkelcentra opnieuw in de lift, zegt BLSC-directeur Luc Plasman.

"Ondanks het succes van e-commerce blijven fysieke winkels aantrekkelijk. Uitbaters hebben extra aandacht besteed aan de aantrekkelijkheid van de centra, met meer promotie en animatie", luidt het.