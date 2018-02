Shell verdubbelt jaarwinst

De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten en exclusief eenmalige posten kwam uit op 15,8 miljard dollar (12,7 miljard euro). Dat resultaat, maatgevend op de financiële markten, was een jaar eerder nog 7,2 miljard dollar. Shell liet eerder al weten een last van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar in de boeken te zetten vanwege aangepaste belastingregels in de VS.

De opbrengsten kwamen over heel 2017 uit op 305 miljard dollar, tegenover 234 miljard dollar in 2016. De aangepaste winst in het vierde kwartaal kwam uit op 4,3 miljard dollar, het beste resultaat sinds het derde kwartaal van 2014. De winst kwam boven de analistenverwachtingen (4,12 miljard) uit.