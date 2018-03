Elastische kunstvezel

Het Amerikaanse bedrijf Spanx is de bedenker van figuurcorrigerend ondergoed. Het verhaal wil dat oprichtster Sara Blakely zo'n twintig jaar geleden naar een sollicitatiegesprek moest, maar zich eraan stoorde dat haar ondergoed zichtbaar was door haar bovenkledij. Ze nam een panty, knipte de voeten eraf en het eerste vormgevende kledingstuk was geboren.

