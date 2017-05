Saoedi's komen niet naar Antwerpse haven

Het havenbestuur moet op zoek naar een nieuwe investeerder. Dat bericht De Standaard. De raad van bestuur schrijft maandag een nieuwe openbare aanbesteding uit, zo kondigde havenschepen Marc Van Peel aan in De Ochtend (Radio 1).

Het Antwerpse havenbestuur kondigde twee jaar geleden met grote trom de komst aan van een gigantische fabriek voor de recyclage van kunststofafval tot chemiegrondstoffen. Maar de vlieger gaat niet op. De reservering van de vroegere Opel-site, waar het project zou verrijzen, wordt immers geschrapt, nadat de Saoedische initiatiefnemer, Energy Recovery Systems (ERS), op 17 april heeft bekendgemaakt meer tijd nodig te hebben. ERS probeert de schijn nog wel op te houden. Het liet aan de Antwerpse haven weten verder te blijven werken aan zijn project.

Het bedrijf liet vorige week weten dat het binnen de gestelde tijd niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Volgens havenschepen Van Peel gaat het om financiële en technische voorwaarden, garanties dat de afvalstromen regelmatig naar Antwerpen kunnen komen en dat de technologie goed werkt. Het havenbestuur besliste na de mededeling van ERS om de optie in te trekken.

Vrouwenrechtencommissie

Delen "Als we beslist hadden het terrein de verkavelen in kleine concessies voor bedrijven in de logistieke sector, dan waren we al vertrokken"

De kans is erg groot dat de raad van bestuur van de Antwerpse haven opgelucht reageert op de beslissing om de optie van ERS op het vroegere industrieterrein van Opel Antwerpen te schrappen. Dat heeft alles te maken met de grote verontwaardiging over de Belgische goedkeuring van het Saoedische lidmaatschap van de Vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties, aldus de krant. Maar Van Peel stelt dat de haven zich niet door zulke overwegingen laat leiden bij dergelijk belangrijke dossiers.

Van Peel zei het spijtig vinden dat de komst van ERS niet doorgaat, "maar het was het bedrijf dat zegt dat het niet aan de voorwaarden die het havenbedrijf heeft opgelegd kan tegemoet komen". Voor de schepen moet men echter geduld hebben om grote vissen binnen te halen.

De raad van bestuur zal maandag opnieuw een nieuwe openbare aanbesteding uitschrijven. ERS kan hierop opnieuw inschrijven, zo stelde Marc Van Peel nog. De prioriteit blijft om een grote industriële investeerde aan te trekken. "Als we beslist hadden het terrein de verkavelen in kleine concessies voor bedrijven in de logistieke sector, dan waren we al vertrokken", meent de CD&V-schepen.