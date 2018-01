Sanoma wil vrouwenbladen verkopen aan Roularta en schrapt mogelijk 96 banen

Als gevolg van de voorgenomen verkoop van het portfolio heeft Sanoma België tijdens een bijzondere ondernemingsraad de intentie tot collectief ontslag aangekondigd van mogelijk 96 banen. Het banenverlies treft voornamelijk commerciële en ondersteunende diensten.

De handel in het aandeel Roularta werd dinsdagochtend opgeschort op de beurs van Brussel.

Na de aankondiging van de intentie tot collectief ontslag wordt de consultatie- en informatieronde met de sociale partners opgestart. 'Pas daarna zal een definitieve beslissing genomen worden met betrekking tot het aantal banen dat door de reorganisatie getroffen wordt', luidt het in een persbericht.

34 miljoen

Roularta heeft een bod van 33,7 miljoen euro (inclusief pensioen- en abonnementsverplichtingen) gedaan op het vrouwenmagazineportfolio van Sanoma Media Belgium. Dat bestaat uit de merken Libelle, Femmes d'Aujourd'hui, Flair, Feeling & Gael, als ook La Maison Victor, SheDeals, Loving You, Zappy, Communiekrant en Kids Only. De bladen waren in 2017 goed voor een omzet van ongeveer 78 miljoen euro.

De websites, line extensions en socialemediakanalen van deze titels zijn eveneens in het bod opgenomen.

'De (offline/online) doelgroepen van die mediamerken zijn uitgesproken vrouwelijk en dus een mooie aanvulling op de reeds bestaande andere hoogkwalitatieve doelgroepen die bereikt worden via de huidige magazinemerken van Roularta (Knack, Le Vif, Trends, Sportmagazine, Nest, Plus Magazine ...)', aldus Roularta in een persbericht.

Interieurmerken

Bij Sanoma blijven nog de interieurmerken over. In het kader daarvan neemt het bedrijf de titels 'Ik ga Bouwen/Je vais Construire' voor 1 miljoen euro over van Roularta.

Daarmee heeft Sanoma de herschikking van zijn 'media business' in België en Nederland naar eigen zeggen afgerond. Eerder verkocht het bedrijf in België al de titels Humo, Story, Teve-blad en Vitaya aan De Persgroep.