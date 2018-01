Sanofi koopt Amerikaans biotechbedrijf voor 11 miljard dollar

Bioverativ is gespecialiseerd in de behandeling van hemofilie of bloedziekte. Sanofi kondigde maandag de overname aan.

Sanofi zal alle aandelen van Bioverativ verwerven die in omloop zijn, tegen 105 dollar per aandeel, of 64 procent meer dan de koers bij sluiting van de beurs op vrijdag, aldus Sanofi in een persbericht.

Het gaat om de grootste overname van Sanofi sinds Genzyme, ook een Amerikaanse biotech die Sanofi in april 2011 voor meer dan 20 miljard dollar overnam.

De aankoop van Bioverativ zal de positie van Sanofi versterken wat betreft gespecialiseerde geneeskunde en zeldzame ziekten, staat nog in het persbericht.