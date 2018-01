Sanofi betaalt 3,9 miljard euro voor Ablynx

Drie weken geleden schreven we al over Ablynx, omdat toen de Deense farmaspeler Novo Nordisk liet weten Ablynx te willen overnemen met een bod ter waarde van 2,6 miljard euro of 30,5 euro per aandeel. Het was meteen duidelijk dat Novo Nordisk daarmee onder de lat had gemikt. Zowel het management als de belangrijkste aandeelhouders lieten meteen verstaan dat het vijandige bod (zonder goedkeuring van de raad van bestuur van het Gentse biotechbedrijf) veel te laag was.

...