In de polemiek dook wel een voor velen ongemakkelijk argument op: salariswagens blijken ook voordelen te hebben. De nieuwe wagens - meer en meer hybride en benzinemodellen - halen oude diesels van de weg. Als dat geen goed nieuws is. Wie kan daar nu tegen zijn?

De shift van vervuilende diesels naar minder vervuilende alternatieven is een ware krachttoer en gaat heel snel in het bedrijfswagenpark. Terwijl particulieren zo lang mogelijk blijven rijden met hun verouderende diesels, wordt de professionele vloot elk jaar voor een deel vernieuwd door gloednieuwe, zuinige (hybride) benzinewagens. Met dank aan de hoge loonkosten en de gunstige (para)fiscale regeling voor bedrijfswagens uiteraard.

Deel van de oplossing

Een gemiste kans is wel dat de VRT-werknemers geen écht multimodaal mobiliteitsbudget voorgeschoteld krijgen. Al wordt wel in die richting gewerkt met een aanbod van openbaar vervoer, telewerken en leasefietsen. Werkgevers kunnen niet blijven wachten op de wetgevers om een fiscaal en parafiscaal gestroomlijnd mobiliteitsaanbod uit te werken. Ze knutselen dan maar zelf multimodale vervoersplannen in elkaar.

Delen Salariswagens hebben ook voordelen

De regeringspartijen schaven nog volop aan de punten en de komma's van het al lang aangekondigde mobiliteitsbudget. De nieuwe regeling, dat verschillende vervoersvormen (auto, fiets, openbaar vervoer, enzovoort) onder één mobiliteitsparaplu plaats, zal pas ten vroegste in 2019 een feit zijn.

Dat salariswagens nog altijd als een deel van de oplossing naar voren worden geschoven, hoeft niemand te verbazen. Het is de hoogste tijd dat het mobiliteitsbudget een feit wordt. Want iedereen is ervan overtuigd dat de mobiliteit in Vlaanderen en Brussel alleen kan vlot getrokken worden door vervoersvormen te combineren.

De monomobiliteit, gebaseerd op de auto, maakt plaats voor multimobiliteit. En de energie-efficiënte bedrijfswagen maakt daar deel vanuit, net zoals de (elektrische) bedrijfsfiets, het openbaar vervoer en andere vervoersvormen.