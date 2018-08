Ryanair vraagt bemiddeling op vierde stakingsdag van Ierse piloten

In een persbericht laat Ryanair weten dat vrijdag 24 vluchten van of naar Ierland geannuleerd zijn, op de 300 geplande vluchten. Dat heeft een impact op 3.500 passagiers.

Ryanair verklaart al twee keer om de tafel gezeten te hebben met de Ierse vakbond Forsa, zonder resultaat.

Ryanair calls on FORSA to agree to third party mediation. Proposes Mr Kieran Mulvey: https://t.co/QO3aQgyM9Q — Ryanair (@Ryanair) August 3, 2018

De piloten hebben donderdagavond te kennen gegeven dat er op vrijdag 10 augustus een vijfde stakingsdag komt. Op die dag zullen ook Belgische en Zweedse Ryanair-piloten staken. Op die manier dreigt het sociale conflict te escaleren, want ook de piloten in Duitsland en Nederland overwegen om zich aan te sluiten bij de actie.

Volgens de directie van Ryanair is de 'onverantwoorde actie' op 10 augustus bedoeld om de luchtvaartmaatschappij zoveel mogelijk schade toe te brengen. Ryanair maakt zich sterk dat de agenda van Forsa niet gericht is op de zorgen van Ryanair-piloten, maar veeleer haar concurrenten - en meer bepaald Aer Lingus- in de kaart speelt. Volgens Ryanair is het vrij duidelijk dat de agendapunten van Forsa mee bepaald worden door onder anderen Aer Lingus-piloot Capt. Evan Cullen.