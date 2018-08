Ryanair sluit eindelijk deal met Italiaanse piloten

Ryanair is er uiteindelijk in geslaagd een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) af te sluiten met zijn Italiaanse piloten. Dat meldt de Italiaanse luchtvaartvakbond Anpac, nadat de piloten een dag eerder voor de overeenkomst hadden gestemd. Met de Ierse pilotenvakbonden bereikte Ryanair ook een akkoord, maar daar moeten de piloten nog mee instemmen.

Het Italiaanse akkoord werd na acht maanden onderhandelen bereikt. Het geldt voor meer dan 300 piloten die hun basis in Italië hebben. Een grote meerderheid van de piloten keurde het goed.

Ryanair’s Italian Pilots Vote In Favour Of Collective Labour Agreement (CLA) For Italy: https://t.co/4yOgwtzwM1 pic.twitter.com/J6LXxqkfRB — Ryanair (@Ryanair) August 28, 2018

Volgens Anpac zal Ryanair dankzij de cao bijdragen betalen voor sociale zekerheid en gezondheidszorg. Er is ook sprake van ontslagvergoedingen en recht op ouderschapsverlof.

Ryanair zelf reageert tevreden op het akkoord 'in een van onze grootste markten'. De Italiaanse operaties vertegenwoordigen volgens de budgetvlieger een vijfde van de vloot en van de piloten. Er lopen in Italië nog gesprekken over een cao voor het cabinepersoneel.

Ryanair meldt dinsdag ook vakbonden in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje te hebben uitgenodigd 'om hopelijk tot gelijkaardige piloten-cao's te komen in deze andere grote markten'. De luchtvaartmaatschappij ligt al een tijd zwaar onder vuur van zijn personeel en de vakbonden.

In verscheidene landen, waaronder België, vonden al stakingen plaats van boordpersoneel en piloten. Een van de oorzaken van het dispuut is dat Ryanair personeel aan de Ierse wetgeving probeert te houden.