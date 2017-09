Ryanair schrapt tijdelijk vluchten, onder meer in Charleroi

De maatregel heeft te maken met vakantieperiodes van piloten en boordpersoneel, aldus Ryanair. Het moet nu de vakantiedagen toewijzen om in regel te komen met de Ierse luchtvaartautoriteit. Die vraagt dat Ryanair de vakantiestelsels in lijn zou brengen met een normaal kalenderjaar (dat loopt vanaf 1 januari). Door vluchten te schrappen zal Ryanair naar eigen zeggen ook de stiptheid opnieuw boven 90 procent kunnen brengen. Tijdens de eerste twee weken van september zakte die onder de 80 procent, een 'onaanvaardbaar' niveau.

'Door het aanbod te verminderen zullen er extra vliegtuigen stand-by staan, waarmee we de stiptheid kunnen opkrikken', aldus Ryanair in een mededeling.

De budgetvliegmaatschappij wijst voor de verminderde stiptheid ook naar problemen bij luchtverkeersleiders in diverse landen, stakingen en onweders. Ryanair benadrukt dat, hoewel het in totaal om 1.680 tot 2.100 vluchten gaat, minder dan 2 procent van de vluchten wordt geschrapt. Vrijdag al waren er twee vluchten uit Tours en Newcastle naar Dublin geschrapt. Zaterdag vallen er verbindingen uit met Parijs, Amsterdam en Madrid. Getroffen passagiers krijgen een alternatief of een terugbetaling aangeboden, aldus Ryanair dat zich 'oprecht verontschuldigde' bij het 'klein aantal' getroffen klanten. Maar die excuses bleken niet aan te slaan. Talloze klanten uitten vrijdag reeds via Twitter hun woede.

Charleroi en Brussel

Dit weekend zijn op de luchthaven van Charleroi al vier vluchten geschrapt. De vier bestemmingen in kwestie zijn Zaragoza (Spanje), Fez (Marokko) en Trapani (Italië) op zaterdag en Vilnius (Litouwen) op zondag. De luchthaven van Charleroi wacht nog op meer verduidelijking van Ryanair over de impact van de maatregel. De luchthaven zet zaterdag en zondag ploegen in om getroffen reizigers op te vangen. Ook zullen reizigers telefonisch gecontacteerd worden om hen info te verschaffen en te vermijden dat ze nodeloos de verplaatsing naar de luchthaven maken.

Ryanair is ook actief op Brussels Airport, maar de luchthaven van Zaventem kon vrijdagavond nog geen duidelijkheid verschaffen over eventuele impact van de maatregel.