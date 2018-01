Ryanair onderhandelt met vakbonden

"We hebben het gevoel dat er stappen kunnen worden gezet, maar we blijven voorzichtig", zei LBC-vakbondsman Paul Buekenhout vrijdag voor aanvang van de bijeenkomst in een hotel op Brussels Airport.

Samen met zijn Franstalige collega Yves Lambot (CNE) vraagt hij dat de Ryanair-werknemers onder Belgische wetgeving zouden vallen, en niet onder de Ierse zoals tot nu toe het geval is.

"Dit is een eerste ontmoeting met de piloten en hun vakbonden", aldus Ryanair-personeelsdirecteur Eddie Wilson. Hij was vergezeld van operationeel directeur Peter Bellew.

Om de tafle zitten vrijdag ook vier Ryanair-piloten - die contractueel echter geen woord mogen zeggen - en een jurist van de pilotenvakorganisatie BeCA (Belgian Cockpit Association). Over het boordpersoneel gaat het vrijdag nog niet.

Nadat Ryanair op 22 december in Duitsland was geconfronteerd met de eerste staking in zijn geschiedenis, kwam er een opening voor gesprekken om vakbonden te erkennen als vertegenwoordigers van het personeel. Niet enkel in België, maar ook in verscheidene andere landen vinden de eerste ontmoetingen met de - voordien niet-erkende - vakbonden plaats.